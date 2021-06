© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è cambiato il Pd in questi anni? “È migliorato molto nel percorso delle bugie e dell'inganno”. Lo ha detto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, durante un incontro a piazza Conca d'Oro a sostegno della candidatura di Giovanni Caudo alle primarie del centro sinistra per il sindaco di Roma. (Rer)