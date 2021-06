Business news: Hong Kong, in corso test per estendere l'uso dello yuan digitale nell'ex colonia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong sta testando la connessione dello yuan digitale cinese con la sua rete di pagamenti domestica. Lo ha reso nota l'Autorità monetaria di Hong Kong (Hkma) in riferimento alla seconda fase dei test sulla valuta digitale cinese nell'hub finanziario. Lo yuan digitale cinese rientra tra i progetti di valuta digitale della Banca centrale cinese (Cbdc), che sta sperimentando la sua applicazione anche nella Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong, ha fatto sapere l'autorità. L'obiettivo del test è di valutare in che modo i residenti dell'ex colonia britannica possono utilizzare la valuta digitale cinese utilizzando il loro sistema di pagamento, già in uso per i pagamenti domestici via smartphone. "Questo aiuterà i residenti di Hong Kong a utilizzare lo yuan digitale quando attraversano il confine", ha dichiarato Nelson Chow, funzionario dell'Autorità monetaria di Hong Kong. (Cip)