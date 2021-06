Business news: Samsung sviluppa nuovo processo per produzione microchip da 8nm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics Co. ha annunciato il 9 giugno di aver sviluppato la tecnologia per un nuovo processo produttivo di microchip per radiofrequenze (Rf) a 8 nanometri. Samsung opererà un nuovo stabilimento produttivo per soluzioni 5G a singolo chip Rf, che sosterranno lo spettro d'onde radio sotto i 6 gigahertz a millimetro. Un circuito integrato Rf è un semiconduttore utilizzato per la trasmissione o ricezione di segnali a radiofrequenze e la conversione analogico-digitale. Samsung afferma che il nuovo processo a 8 nm consentirà di incrementare l'efficienza energetica e ridurre l'area del chip del 35 per cento rispetto al processo a 14 nm. (Git)