G7: Tedros (Oms), piano da 100 giorni per vaccinare il mondo discusso con i leader

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di aver presentato ai leader del G7 un piano da 100 giorni per aumentare la produzione di vaccini nel mondo e combattere la pandemia. Insieme a Tedros, all'incontro con la stampa in videoconferenza, era presente il consigliere scientifico del governo britannico Patrick Vallance. I due hanno presentato un piano che si fonderà su tre pilastri: vaccini, approccio terapeutico e diagnostico, con l'obiettivo di indirizzare e risolvere le questioni che permetteranno un approccio più efficace alle future pandemie, oltre che a quella attuale. Vallance ha sottolineato come di cruciale importanza nell'applicazione del piano sarà l'istituzione di un "archivio" di molecole prototipo che funzionino contro virus ad alta probabilità di divenire pandemici, e un sistema che permetta l'attivazione della cooperazione internazionale in maniera più celere in caso di pandemia. (segue) (Rel)