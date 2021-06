G7: Tedros (Oms), piano da 100 giorni per vaccinare il mondo discusso con i leader (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tedros ha poi annunciato di aver chiesto la donazione di 100 milioni di dosi per i mesi di giugno e luglio, e 250 milioni a partire da settembre, ritrovando "una buona reazione" dai leader e in particolare dagli Stati Uniti. L'Oms ha inoltre affermato di come sia "molto importante" capire l'origine effettiva del Sars-Cov-2, in risposta a domande sulla possibile origine in laboratorio del virus, e Tedros ha sottolineato come "tutte le opzioni siano sul tavolo", e come la prima parte dell'indagine condotta in Cina e specificamente a Wuhan "non è stata conclusiva", e si proverà a comprenderne l'origine nella seconda fase dell'indagine, che inizierà a breve. "Nel mondo vi sono stati 170 milioni di casi confermati" ha detto Tedros, "ed è una sottostima, insieme a 3,7 milioni di morti. Tutto ciò è tragico, e credo che anche solo per il rispetto che queste persone meritano, dovremo conoscere l'origine del virus, per evitare che succeda di nuovo". (Rel)