Business news: la taiwanese Foxconn offrirà bonus a nuovi assunti per espandere produzione in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore tecnologico taiwanese Foxconn espanderà le assunzioni nella Cina continentale, a Zhengzhou, nella provincia di Henan, aumentando i bonus per i nuovi assunti in fabbrica da 3.500 yuan a 6 mila yuan (circa 938,4 dollari). I nuovi lavoratori riceveranno il bonus se lavoreranno per almeno 55 giorni entro un periodo superiore a 90 giorni, secondo un annuncio di assunzione pubblicato di recente sull'account pubblico ufficiale di WeChat della fabbrica di Zhengzhou. Rufy Lin, analista capo di Witdisplay, una piattaforma di consulenza per l'industria elettronica, ha dichiarato al "Global Times" che "Foxconn potrebbe aumentare le assunzioni per la produzione di massa di nuovi prodotti Apple, incluso l'iPhone 13, per garantire la fornitura quando tali prodotti arriveranno sul mercato. In precedenza, alcuni degli ordini di Apple, ad esempio per l'iPhone 12, arrivavano in India, ma la dura situazione pandemica attuale ha interrotto la produzione. Così i nuovi ordini Apple verranno assegnati alle fabbriche Foxconn in Cina". La società statunitense di ricerche di mercato McGuire prevede che le spedizioni della nuova serie iPhone 13 raggiungeranno i 45 milioni di apparecchi nel 2021. (Cip)