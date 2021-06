Business news: India, ferrovie otterranno connessione 4G per migliorare il sistema di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ferrovie indiane verranno dotate di una connessione 4G per migliorare il loro sistema di comunicazione. Lo ha annunciato il ministro dell’Informazione, Prakash Javadekar, durante una conferenza stampa a seguito di una riunione di governo presieduta dal primo ministro Narendra Modi. "Finora, le ferrovie hanno usato le fibre ottiche per la comunicazione, ma il sistema 4G porterà la comunicazione radio alle ferrovie, e con l'aiuto di tale configurazione sarà garantita la comunicazione in tempo reale”, ha detto Javadekar, sottolineando che “questo aumenterà la sicurezza e trasformerà notevolmente il settore dei trasporti su rotaia". Inoltre, verrà rinnovato il sistema di segnalazione, e anche “la protezione automatica dei treni sarà rafforzata nelle ferrovie indiane, con l'introduzione di sistemi anticollisione”, ha detto Javadekar, specificando che questi meccanismi di sicurezza sono stati progettati da aziende indiane, il che è “motivo di orgoglio” per il Paese. Il progetto “sarà completato nei prossimi cinque anni”, ha aggiunto Javadekar, specificando che "il 96 per cento del traffico totale in India corre su queste linee ferroviarie lunghe 34 mila chilometri, e nei prossimi cinque anni saranno installati questi sistemi di comunicazione e segnalazione". (Inn)