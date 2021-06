Business news: Indonesia, la startup SiCepat entra nel mercato dei veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di spedizioni indonesiana SiCepat ha formato una joint-venture con Nfc, controllata della compagnia di distribuzione digitale Cash Integrasi, per entrare nel mercato dei veicoli elettrici. Lo riferisce il portale d’informazione “Channel News Asia”. Il nuovo soggetto si chiamerà Energi Selalu Baru e avrà altri investitori minori fra cui Digital Mediatama e Telefast. L’0biettivo è di creare una rete di distribuzione di moto elettriche e di servizi di ricambio batterie puntando sulle capacità logistiche di SiCepat e di Telefast e sulla rete di negozi al dettaglio di Digital Mediatama. Il processo di produzione sarà invece gestito dall’azienda Volta. Nella prima fase, SiCepat conterà su una flotta di 5 mila moto elettriche Volta. L’operazione conferma la crescente popolarità della green economy in Indonesia, Paese in cui il governo sta pianificando l’introduzione di 374 mila auto elettriche, 11,8 milioni di moto elettriche e 6 mila stazioni di ricarica entro il 2025. (Fim)