Roma 2021: Marino, Gualtieri in corrente che mi fece fuori, se non ricorda ha bisogno di uno bravo

- Roberto Gualtieri "non sta bene, se non ricorda ha bisogno di uno bravo". Così l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino durante un incontro a piazza Conca d'Oro a sostegno della candidatura alle primarie del centro sinistra per il sindaco della Capitale Giovanni Caudo. "Quando infatti mi hanno raccontato le sue parole su quello che mi era successo io mi sono preoccupato". Gualtieri sul "caso Marino" aveva infatti detto: "è stato un grave errore, bisognerebbe chiedergli scusa, ma sappiamo tutti che in quel momento il segretario Pd era Renzi". A quelle parole Marino ha risposto oggi così: "Non vedo Roberto Gualtieri da un po' di tempo però mi ricordo che lui fa parte della corrente che fa capo a Orfini e quando Orfini ha preso per un orecchio i consiglieri e li ha portati dal notaio a firmare per dimettersi e a buttare nel cestino il voto di 700mila romani, Gualtieri è stato bello zitto. Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa è quella componente del partito che fece quell'azione antidemocratica e quindi è lui. Se non lo ricorda forse c'è un problema, ha bisogno di uno bravo. Io ne conosco tanti di bravi neurologi". Marino ha poi aggiunto: "E Gualtieri ricandiderà diversi di quelli che sono andati dal notaio. Quindi proprio è eccezionale, il Pd meglio di così non potrebbe fare". (Rer)