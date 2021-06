Città metropolitana Roma: nuova tappa del tour "Carovana prevenzione" mercoledì 16 a Labaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma Capitale e la Susan G. Komen Italia annunciano la nuova tappa del tour della Carovana della prevenzione che, grazie all'ausilio della nuova Unità mobile di prevenzione senologica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l'offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L'Unità mobile della Carovana della Prevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con due spazi ambulatoriali, consentirà nei prossimi 24 mesi di organizzare Giornate di promozione della salute femminile nei 120 comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Anche nei comuni più piccoli della Città metropolitana e nelle aree geografiche dove la prevenzione arriva con più difficoltà, questa virtuosa collaborazione a più voci consentirà di offrire alle donne residenti esami specialistici, visite cliniche e consulenze per la prevenzione secondaria dei tumori del seno "in loco". Sarà così possibile ampliare in modo significativo il progetto "Carovana della prevenzione" che la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs svolge da anni con la Komen Italia, Associazione non profit in prima linea nella lotta ai tumori del seno per portare "a domicilio" opportunità di prevenzione alle donne che ne hanno particolare bisogno. (segue) (Com)