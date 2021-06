Business news: Asia centrale, Banca mondiale stima crescita economica del 3,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dei Paesi dell’Asia centrale crescerà del 3,7 per cento nell’anno in corso, per poi accelerare al 4,3 per cento nel 2022. Lo indicano le stime contenute nell’ultimo rapporto della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. Si tratta di numeri ben inferiori rispetti alle medie degli ultimi anni. Secondo la Banca mondiale, l’economia regionale dovrebbe essere sostenuta da un modesto rialzo dei prezzi delle materie prime, dal rilassamento delle regole sui tagli alla produzione del gruppo Opec+ (che riguarderà il Kazakhstan) e da una crescita degli investimenti diretti esteri legata al consolidamento dell’integrazione economica regionale e internazionale. Per il Kazakhstan è prevista una crescita del 3,2 per cento nel 2021 e del 3,7 per cento nel 2022. (Res)