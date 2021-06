Business news: in servizio il supercomputer Taiwania 3, sarà usato per ricerca su Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha ufficialmente messo in servizio il suo nuovo supercomputer, il Taiwania 3, da utilizzare in progetti accademici e di ricerca relativi al Covid-19. Lo ha dichiarato l'8 giugno il ministro taiwanese della Scienza e della Tecnologia Wu Tsung-tsong. "I laboratori nazionali di ricerca applicata (NarLabs) stanno invitando i ricercatori nei settori accademico e industriale a presentare domande per l'accesso al sistema di calcolo ad alte prestazioni", ha riferito il ministro. "Le domande sono aperte fino al 31 luglio e i progetti proposti possono includere la ricerca nei settori dell'assistenza medica, del controllo delle malattie, delle comunicazioni politiche e del mantenimento dei mezzi di sussistenza delle persone", ha affermato Wu. "Saranno presi in considerazione anche progetti relativi all'evoluzione dei genomi virali, analisi delle proteine, estrazione di dati, riconoscimento delle immagini, iniziative didattiche, misure di salvataggio e stimolo economico. Le proposte saranno valutate e a quelle accettate sarà consentito l'uso gratuito del sistema Taiwania 3", ha aggiunto il ministro. Il Taiwania 3 è stato sviluppato dal Centro nazionale per l'informatica ad alte prestazioni "come parte degli sforzi del ministero per affrontare la pandemia di Covid attraverso l'uso della tecnologia". Il supercomputer "sarà utilizzato in combinazione con Taiwan Computing Cloud, big data e intelligenze artificiali", ha precisato Wu. (Cip)