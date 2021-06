Milano: 55enne accoltellato, moglie arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del 55enne accoltellato a bordo della sua auto in via Amantea oggi pomeriggio intorno alle 14.15 è stata arrestata. Rintracciata poco distante dal luogo dell'omicidio con i vestiti sporchi di sangue e una ferita alla mano, in un primo momento è stata portata al Fatebenefratelli per le medicazioni e in seguito alla caserma dei carabinieri per accertamenti. Nel tardo pomeriggio è stata condotta in procura, in stato di arresto, per essere sottoposta a interrogatorio. (Rem)