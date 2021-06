© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "quadro politico italiano cambia spesso, ma certe cose come la nostra profonda alleanza con gli stati Uniti non cambiano mai". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a margine del G7 in corso a Carbis Bay, nel Regno Unito. Inoltre, Draghi ha ringraziato Biden per il suo impegno nei confronti dell’Unione Europea. (Rel)