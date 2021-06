Business news: Cina, 4 banche multate per 800 mila dollari per violazioni norme su prestito immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due controllate della banca cinese Postal Savings (Psbc), Merchants Bank e Guangfa Bank, insieme a due filiali a Pechino della Shanghai Pudong Development Bank (Spd) sono state multate per un totale di 5,3 milioni di yuan (circa 828 mila dollari) per violazioni di norme sui prestiti immobiliari dalla a Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese (Cbirc). Lo ha riferito il quotidiano economico cinese "Caixin", dopo che le quattro banche hanno ricevuto le multe per non aver eseguito i controlli necessari sui prestiti. Secondo l'autorità, le banche sanzionate sono state anche sollecitate ad "adottare immediatamente misure efficaci per migliorare le procedure commerciali di concessione e di recupero del credito e responsabilizzare il personale". Anche i membri del personale responsabili delle violazioni sono stati multati per un totale di 350 mila yuan (circa 55 mila dollari), ha reso noto il regolatore bancario cinese. (Cip)