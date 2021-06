Business news: Pechino esorta l'Ue a migliorare regolamenti per aziende cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica popolare intensificherà gli sforzi per fornire un clima imprenditoriale migliore alle società straniere in Cina, comprese quelle dei Paesi dell'Unione europea, ed invita il blocco europeo a fare altrettanto verso le società cinesi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin in risposta a un sondaggio pubblicato dalla Camera di commercio dell'Ue in Cina. Secondo le rilevazioni, quasi il 60 per cento delle aziende europee prevede di espandersi in Cina quest'anno, rispetto al 51 per cento dell'anno scorso. "La politica di apertura di Pechino porterà maggiori opportunità di sviluppo per le aziende internazionali", ha affermato il portavoce. "La Cina invita i Paesi dell'Ue a fare lo stesso, affinché tutte le parti forniscano servizi aperti, trasparenti e non discriminatori per le società cinesi intenzionate ad investire all'estero", ha detto Wang. (Cip)