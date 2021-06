Azerbaigian-Armenia: Baku libera 15 prigionieri armeni in cambio della mappe sulle mine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 maggio, il ministero della Difesa armeno ha riferito che le Forze armate azerbaigiane hanno tentato di avviare delle attività per “delimitare i confini” in una delle aree di frontiera della provincia armena di Syunik. Da quel momento è in corso una nuova crisi fra i due Paesi: da un lato, l’Armenia chiede l’immediato ritiro dei militari azerbaigiani entro il loro lato del confine; dall’altro, le autorità di Baku che sostengono che la frontiera in quell’area non sia pienamente delimitata e ritengono di non aver commesso alcuna violazione. Successivamente è stata notificata la detenzione nel distretto azerbaigiano di Kalbajar di sei militari armeni accusati di aver violato il confine per compiere degli atti di sabotaggio. Da parte di Erevan, tuttavia, pur ammettendo che i militari erano impegnati a piazzare delle mine, è stato riferito che queste attività si stavano svolgendo dal lato armeno del confine. Al momento Armenia e Azerbaigian, con l’aiuto della mediazione russa, stanno lavorando alla formazione di una commissione trilaterale per la demarcazione dei confini che dovrebbe aiutare a ridurre le rinnovate tensioni fra i due Paesi. (Res)