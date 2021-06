Pd: Boccia, ripartiamo da Taranto, città simbolo del riscatto del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un caso che per la prima uscita pubblica di incontri fisici, in carne e ossa e non più su Zoom, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, abbia scelto proprio Taranto, la città dei due mari, una città tanto bella quanto martoriata, per ribadire la vicinanza di tutto il Partito democratico". Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, incontrando a Taranto i circoli della provincia insieme al segretario Letta e al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. "Taranto - continua il parlamentare in una nota - rappresenta il nostro impegno politico collettivo, la nostra ossessione sullo sviluppo sostenibile, il simbolo del riscatto del mezzogiorno e dell'Italia intera. Il governo Conte 2 aveva fatto un lavoro intenso sul tavolo Taranto che adesso deve essere attuato dal governo Draghi. È evidente che questo incrocia il futuro dell'Ilva, dell'industria, dell'innovazione tecnologica. Quest'anno di pandemia ci ha ribadito e insegnato ancora una volta che scuola e sanità pubblica, lotta al consumo del suolo, difesa dell'ambiente, dentro una cornice europeista, sono valori imprescindibili e alternativi alla visione della società della destra. Ed è da questi valori che il Pd rilancia proprio da Taranto l’unità del centrosinistra per vincere insieme le battaglie sulla giustizia sociale". (segue) (Com)