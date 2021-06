Pd: Boccia, ripartiamo da Taranto, città simbolo del riscatto del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boccia, poi, prosegue: "Il Pd, come dimostrano le esperienze di Taranto e della Puglia, può essere il primo partito italiano diventando il partito degli ultimi, di chi ha bisogno, di chi chiede la difesa dell’ambiente quando i più forti non ci sentono, come è successo per decenni a Taranto. C’è bisogno di un sud forte che garantisce i diritti e libera i talenti. Siamo qui per ribadire che la lotta alle diseguaglianze, a partire dalla decarbonizzazione di Taranto, è la carta d’identità del Pd". (Com)