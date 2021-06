Taranto: Letta, sono venuto per dimostrare vicinanza a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, osserva su Facebook: "Siamo impegnati capire come a livello nazionale possiamo dare una mano a Taranto. Bisogna guardare al futuro con gli investimenti che il governo ha deciso per un miliardo e 800 milioni, che faranno voltare pagina a questa città. L’Italia intera deve risarcire Taranto - continua il leader del Pd -, sono venuto per dimostrare vicinanza alla città, soprattutto per parlare con i cittadini e le istituzioni. Incontrerò anche una delegazione di genitori". (Rin)