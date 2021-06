© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo trovato agonizzante a bordo di un’auto in via Amantena, a Milano, e poi morto all'ospedale San Carlo, è un 55enne milanese, incensurato, commesso di un supermercato. I carabinieri hanno fermato, a circa un chilometro dal fatto, sua moglie, che presentava una ferita ad una mano e aveva i vestiti macchiati di sangue. La donna - a quanto si apprende dai carabinieri - è ora in caserma per accertamenti.(Rem)