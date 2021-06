© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 15enne è stato ferito con una bottiglia rotta da un 25enne del Marocco durante un diverbio nato per futili motivi nei pressi della spiaggia libera situata difronte l’ex colonia Vittorio Emanuele, a Ostia, alle 16:00 circa. Sul posto i carabinieri che hanno allertato i soccorsi per il 15enne e denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minacce il 25enne.(Rer)