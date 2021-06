Città metropolitana Roma: nuova tappa del tour "Carovana prevenzione" mercoledì 16 a Labaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità mobile donata dalla Città metropolitana di Roma opererà con personale sanitario specializzato della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e i volontari della Komen Italia, di volta in volta affiancati da ulteriore personale di istituzioni locali e associazioni non profit del territorio. La prossima tappa della Carovana della prevenzione avrà luogo: mercoledì 16 giugno 2021. Labaro Municipio XV, Largo Nimis dalle 9:30 alle 16:30. "L'impegno per la prevenzione dei tumori al seno prosegue, assieme ai volontari della "Komen Italia" nelle periferie romane, dopo il successo di partecipazione nel quadrante dei Castelli romani. Invito tutte le donne ad approfittare di questa importante iniziativa che consente di preservare la salute e migliorare la loro qualità della vita. Città metropolitana di Roma sostiene la "Carovana della prevenzione" con l'unità mobile attrezzata donata dal nostro Ente e la squadra del Prof. Riccardo Masetti che ringrazio per il loro impagabile lavoro. Invito tutte le concittadine a prenotarsi per questo importante esame che può salvare la vita", dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana Roma. (segue) (Com)