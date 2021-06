Business news: Banca mondiale, la Cina traina crescita economica dell'Asia al 7,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell’Asia orientale e del Pacifico crescerà all’imponente ritmo del 7,7 per cento nel 2021, trainata dalla forte ripresa della Cina (8,5 per cento). Lo scrive la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali. Il documento evidenzia tuttavia come la produzione in quasi due terzi dei Paesi della regione resterà sotto i livelli prepandemici fino al 2022. La crisi legata al Covid-19, infatti, rischia di minare la potenziale crescita di molte economie, specialmente quelle che hanno sofferto maggiormente a causa delle prolungate ondate di contagi e dello stop ai flussi commerciali e turistici globali. Le stime, avverte la Banca mondiale, potrebbero essere riviste al ribasso in caso di nuove ondate di Covid-19 e di ritardi nella distribuzione e nella somministrazione dei vaccini. “I problemi legati ai disastri naturali, inoltre, sono una fonte costante di rischio per molti Paesi, specialmente le economie insulari”, ricorda il rapporto. Dopo la Cina, l’economia che secondo la Banca mondiale dovrebbe far meglio quest’anno è il Vietnam (6,6 per cento), seguito a sua volta da Malesia (6 per cento) e Mongolia (5,9 per cento). In forte difficoltà appare invece il Myanmar, per il quale è stimata una contrazione del Pil di 10 punti percentuali in ragione della crisi politica aperta dal colpo di Stato dello scorso primo febbraio. Le previsioni della Banca mondiale sono particolarmente negative anche per Samoa (-7,7 per cento), Micronesia (-3,5 per cento), Tonga (-3 per cento) e Isole Marshall (-1 per cento). (Nys)