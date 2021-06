Algeria: elezioni legislative, affluenza al 14,4 per cento alle 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14,4 per cento degli aventi diretto si è recato alle urne fino alle 16 di oggi in Algeria, dove ventiquattro milioni e quattrocentomila algerini sono chiamati a eleggere la nuova Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento bicamerale nordafricano. Lo ha annunciato il capo dell'Autorità indipendente per le elezioni, Mohamed Chourfi. Fino alle 16, quindi, si sono recati alle urne circa 3,4 milioni di elettori. (Ala)