Brexit: Merkel incontra Johnson, serve "soluzione pragmatica" su protocollo nordirlandese

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato a trovare una "soluzione pragmatica" alla questione del protocollo nordirlandese nell'ambito della Brexit. E' quanto emerso dall'incontro tra la cancelliera tedesca e il premier britannico Boris Johnson, a margine del summit del G7 in Cornovaglia. Il Regno Unito - ha fatto sapere in precedenza Johnson - potrebbe sospendere parti dell'accordo sulla Brexit se non viene risolta la disputa sul commercio nell'Irlanda del Nord. "Penso che, se il protocollo continua ad essere applicato in questo modo, allora certamente non esiteremo ad invocare l'articolo 16", ha dichiarato Johnson. (Res)