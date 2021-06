G7: Cina, finito il tempo in cui a dettare decisioni globali erano in pochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giorni in cui le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi sono finiti. E’ quanto si legge in una dichiarazione pubblicata dall’ambasciata della Cina nel Regno Unito a commento del G7 in corso a Carbis Bay. “Crediamo sempre che i paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, poveri o ricchi, siano uguali e che gli affari mondiali dovrebbero essere gestiti attraverso la consultazione di tutti i paesi”, si legge. “I giorni in cui le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di paesi sono finiti da tempo”. La dichiarazione arriva mentre è in corso la seconda giornata del vertice dei leader mondiali. Secondo fonti stampa statunitensi l'obiettivo principale del presidente Joe Biden nell'ambito del G7 è quello di spingere gli alleati di Washington ad adottare un approccio comune per affrontare le sfide poste dalla Cina.(Res)