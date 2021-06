Spagna: Casado (Pp), premier Sanchez è stato "sequestrato" da indipendentismo e radicalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, è stato "sequestrato dall'indipendentismo" e dal "radicalismo" perché "lo ha voluto". Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, alla chiusura di un vertice di sindaci e presidenti di consigli provinciali a Cartagena (Murcia). Secondo l'esponente popolare, il "pagamento" chiesto dagli indipendentisti catalani, tra i quali la concessione dell'indulto ai detenuti per il referendum illegale del primo ottobre 2017, in cambio del loro sostegno parlamentare "è la Costituzione e l'unità degli spagnoli". A questo proposito, Casado ha assicurato che il Pp non permetterà a Sanchez di consegnare la Costituzione, la legalità e l'uguaglianza tra i cittadini "pur di continuare nella presidenza del governo". Domani il Pp, Vox e Ciudadanos parteciperanno ad una manifestazione congiunta in piazza Colon a Madrid organizzata dalla piattaforma "Union 78" per protestare contro la concessione dell'indulto da parte del governo ai 12 leader pro indipendenza. Il presidente del Pp ha dichiarato che Sanchez "non inganna più nessuno" e che è affetto dalla "sindrome di Stoccolma" volendo far credere che siano gli indipendentisti catalani e baschi (Bildu) a "cercare la concordia". Casado ha poi criticato il "trionfalismo economico" espresso dal premier quando in Spagna ci sono "sei milioni di persone senza lavoro" ed una società nella quale due milioni di persone vivono in situazione di estrema povertà.(Spm)