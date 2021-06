Roma 2021: primarie, Caudo "grazie a mia campagna elettorale Marino ritrova romani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un risultato lo abbiamo già ottenuto: grazie alla mia campagna elettorale, Ignazio Marino torna in pubblico e ritrova i romani e le romane. È segno che la nostra idea di fare politica, basata sulla costruzione e la condivisione piuttosto che sulla rabbia e la paura, è quella vincente". Così Giovanni Caudo, candidato sindaco alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, durante l'incontro elettorale che si sta svolgendo a piazza Conca D'Oro. "In questi giorni, infatti - aggiunge - stiamo cercando di abbattere barriere piuttosto che di erigerle, parlando con tutti e tutte, lavorando per un dialogo reciproco e costruttivo. Si tratta, evidentemente, di una filosofia di vita applicata all'azione politica e in cui è sempre la persona il centro di ogni azione. Grazie a Ignazio per essere qui oggi".(Com)