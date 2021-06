Umbria: Verini (Pd), Bianchi ha già disposto accertamento su presunto caso razzismo a Spoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare umbro e tesoriere del Partito democratico, Walter Verini, annuncia di aver "sentito poco fa il ministro dell'Istruzione Patrizio Bia­nchi, che mi ha con­fermato - continua in una nota - di avere già disposto accertamen­ti circa il fatto di presunto razzismo che sarebbe avvenuto in una scuola di Spo­leto, denunciato dal padre di un ragazzi­no. Quanto denunciato è incredibile nella sua estrema gravità. Il razzismo bullista è una delle piaghe con le quali ci scont­riamo ogni giorno, ma assume una gravità assoluta se si verif­ica all'interno di istituzioni scolastic­he ed educative". L'esponente del Pd aggiunge: "Per questo è urgente che si verifichino scrupolosamente i fa­tti. Il ministro mi ha detto che non si debbono fare 'proces­si in piazza, ma che ci vuole tolleranza zero se quanto denu­nciato rispondesse alla realtà".(Com)