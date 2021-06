© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime ore i nostri banchetti sono stati controllati dalla polizia municipale più o meno contemporaneamente in tutti i municipi. Tutto regolare ovviamente, avendo chiesto i permessi. Do per scontato che si tratti di pura casualità. Se così non fosse sarebbe molto grave". Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma. (Com)