Roma: Corrotti (Lega), dopo sopralluogo con Salvini passi in avanti su Osa

- "Piccoli passi in avanti da parte del Comune di Roma nei confronti del Consorzio Osa nella periferia est della Capitale, dove cento famiglie sono senza acqua potabile da dieci anni". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Una situazione sbloccata - spiega - a seguito del sopralluogo dei giorni scorsi insieme a Matteo Salvini e che potrebbe portare oggi ad un punto di svolta prima della scadenza che determinerebbe la restituzione e l'improcedibilità del piano esecutivo". (Com)