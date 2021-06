Pd: Letta, è e sarà sempre di più partito prossimità e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il mio primo incontro in assoluto dal vivo. Sono tornato qui per costruire un nuovo partito e dare una prospettiva ai ragazzi". Lo ha affermato oggi pomeriggio a Taranto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Noi siamo i democratici che fanno dell'intelligenza collettiva il lavoro principale con il quale dobbiamo operare - ha proseguito il leader del Pd -. Voglio che alle Agorà democratiche, che saranno un percorso di allargamento del nostro partito, partecipino più di 100 mila italiani, iscritti e non iscritti. Vogliamo usare il digitale. Ne parleremo per tutto questo semestre, da luglio fino a fine dicembre. Da questa esperienza usciremo in modo diverso da come entreremo. Questo strumento sarà rivoluzionario per andare a parlare in ogni angolo del nostro Paese. Il nostro - ha concluso Letta - è e sarà sempre di più il partito della prossimità e della partecipazione, l'opposto di quello che siamo stati percepiti, il partito del potere e della Ztl". (Rin)