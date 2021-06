Lazio: Leodori a inaugurazione teatro cinema Narzio a Subiaco, "investiamo in cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo fatto un gran lavoro per riaprire i luoghi di cultura chiusi o abbandonati. La Regione Lazio ha investito importanti risorse ed energie per rendere fruibili teatri in tantissimi comuni del territorio, perché li considera presidi fondamentali dove costruire comunità, crescita culturale, cittadinanza consapevole". Così il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori che oggi pomeriggio ha partecipato all’ inaugurazione del Teatro cinema Narzio di Subiaco. "Abbiamo creduto nella cultura - aggiunge - e continuiamo a farlo anche e soprattutto in questa fase in cui il Paese si appresta a ripartire dopo l’emergenza sanitaria, consapevoli delle difficoltà che l’intero settore ha vissuto. Quella di oggi quindi è soprattutto l’occasione per festeggiare, dopo quarant’anni, il ritorno ai cittadini di un gioiello dell’arte come è il Teatro Narzio qui a Subiaco. La Regione Lazio ha investito per la sua riapertura 650mila euro, a testimonianza di quanto fosse importante per noi dare nuova vita a una struttura rimasta chiusa per troppo tempo e che invece oggi viene consegnata alla sua comunità perché ritorni ad essere un luogo di cultura e allo stesso tempo un punto di incontro, socialità e crescita per i cittadini di tutte le età". (Com)