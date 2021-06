Imprese: Di Maio al Cis-Interporto Nola, focus su internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è intervenuto all’evento “Il Sistema Italia per l’Internazionalizzazione delle imprese campane”, organizzato dal ministero degli Esteri, in collaborazione con Ice-Agenzia e Cis-Interporto di Nola. Lo riferisce un comunicato stampa di Cis–Interporto campano. L’iniziativa ha visto la qualificata partecipazione della Regione Campania con la presenza dell’assessore Antonio Marchiello e dell’assessore Valeria Fascione, nonché l’intervento del Comune di Nola e del presidente dell’Asi, Giosy Romano. Esponenti delle associazioni professionali e di categoria sono intervenuti in rappresentanza del tessuto imprenditoriale campano. L’incontro, che si è svolto in presenza (secondo le normative anti-covid) e in streaming, aveva l’obiettivo di presentare in modo efficace, concreto e pro-attivo alle imprese del territorio gli strumenti in tema di internazionalizzazione e di sostegno pubblico all’export, con l’intervento di rappresentanti ai massimi livelli di Ice, Sace, Simest e Cdp. Oltre che l’iniziativa intrapresa dalla Farnesina con il “Patto per l’Export”, programma che sta già raggiungendo risultati concreti sulla promozione del made in Italy e sulla crescita delle esportazioni. (segue) (Com)