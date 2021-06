Imprese: Di Maio al Cis-Interporto Nola, focus su internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento si è concluso con la presentazione, da parte dell’Università di Napoli “Federico II”, dei progetti “Smart Export – l’accademia digitale per l’internazionalizzazione” e “Ri-parti con l’Export”. Claudio Ricci, Amministratore delegato di Cis e Interporto Campano, ha ringraziato il ministro per la sua significativa presenza e ha espresso vivo apprezzamento per “le numerose e concrete iniziative messe in campo dal Governo per la promozione delle aziende campane all’estero. In tal senso abbiamo accolto con enorme piacere l’invito ad ospitare questo importante evento istituzionale”. “Si è trattato – ha concluso Ricci - di un prezioso momento di approfondimento nell’ambito di un ampio e diversificato programma di attività che come Cis-Interporto stiamo sviluppando a supporto delle centinaia di aziende del nostro ecosistema, con il concreto sostegno della Regione Campania ed in collaborazione con le istituzioni del territorio, quali Comune di Nola e Asi Napoli”. (Com)