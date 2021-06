Roma: 13enne dimentica tablet su bus Atac, autisti fanno colletta per ricomprarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capita spesso agli autisti Atac di trovarsi davanti viaggiatori che chiedono aiuto, con la speranza di poter ritrovare qualcosa di loro proprietà dimenticata sul bus prima di scendere. Così come è successo a Fabio, autista di Grottarossa, che pochi giorni fa, al capolinea Conca d'Oro, ha incrociato il piccolo Tomas, un giovane studente di 13 anni di origini egiziane che, con le lacrime agli occhi, sperava di poter ritrovare il suo tablet, lasciato su un sedile della linea 86, quella che prende tutte le mattine per andare a scuola. "Alcune volte va bene, altre - come in questo caso - no. Purtroppo, nulla da fare: del tablet nessuna traccia. Tomas, disperato - si legge sulla pagina Facebook di Atac - racconta al nostro autista quanto è costato alla sua famiglia comprare quel dispositivo che lo ha aiutato tanto durante la didattica a distanza e che è ormai diventato uno strumento indispensabile per seguire le lezioni. Demoralizzato, non vuole andare a scuola e non ha nemmeno il coraggio di tornare a casa, per raccontare ai genitori cosa gli sia accaduto". (segue) (Rer)