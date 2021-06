Roma: 13enne dimentica tablet su bus Atac, autisti fanno colletta per ricomprarlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Fabio lo sostiene e dopo averlo riportato a lezione a bordo dell'86 - racconta ancora sul social Atac - chiama addirittura il padre del ragazzino e gli racconta la storia. Ma non si ferma qui. Ne parla ai colleghi, nasce un tam-tam spontaneo e in pochi giorni viene organizzata una colletta. Fabio raccoglie circa 500 euro e, visto che la solidarietà a volte è contagiosa, acquista un nuovo tablet, migliore del precedente, grazie anche allo sconto fatto dal rivenditore al quale aveva raccontato il fatto. Oggi al capolinea Conca d'Oro Tomas, ignaro di tutto, è venuto accompagnato dal padre, nostro 'complice'. Ad accoglierlo Fabio assieme a Valentina, Andrea, Patrizia, Stefano, Maria Pia, Stefania e Luigi, altri colleghi della rimessa di Grottarossa che non si sono voluti perdere la faccia sorpresa e felice del piccolo studente che, grazie al grande cuore della gente di Atac, ora ha un nuovo tablet. Ringraziamo i colleghi che rendendoci partecipi di questa bella storia ci hanno permesso di raccontarvela". (Rer)