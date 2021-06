G7: Von der Leyen, in sessione su politica estera attenzione a vicinato orientale dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sessione di lavori sulla politica estera del G7 "abbiamo affrontato a lungo" il tema dei rapporti con i Paesi dei vicinato orientale dell'Ue. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, scrivendo su Twitter. "Mentre la Russia continua a minacciare l'ordine della sicurezza europea, possiamo contare su un'alleanza transatlantica forte per rispondere a questa sfida", ha affermato. Riguardo l'Ucraina, Von der Leyen ha detto che i Paesi del G7 "sostengono l'integrità territoriale dell'Ucraina" anche se Kiev deve portare avanti maggiori riforme per creare "istituzioni forti agendo sulla base dello stato di diritto". La presidente della Commissione europea ha aggiunto che i leader del G7 sono "molto preoccupati" dall'attuale situazione politica in Bielorussia. La cooperazione nell'ambito del G7, secondo Von der Leyen, potrà rafforzare l'efficacia delle sanzioni dell'Ue contro Minsk. "L'Ue sta lavorando anche su un piano di investimenti da 3 miliardi di euro per sostenere una futura Bielorussia democratica", ha concluso. (Res)