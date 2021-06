Romania: presidente Iohannis promulga legge su sviluppo rete 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un emendamento inoltrato dalle Commissioni giuridica, economica, di difesa e comunicazioni del Senato, e varato dalla plenaria, i fornitori che si troveranno nella situazione di vedersi revocare le autorizzazioni possono utilizzare le apparecchiature per un periodo di 7 anni nel caso delle reti e di 5 anni per la zona di nucleo. I fornitori di comunicazioni potranno utilizzare nelle reti 5G solo tecnologie, apparecchiature e software forniti da produttori autorizzati in base all'approvazione del Consiglio di Difesa. La nuova rete 5G sarà in grado di trasferire un volume di dati molto più grande a velocità superiori. (Rob)