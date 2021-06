Imprese: Di Maio, Sud è piattaforma strategica nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Matera il 29 giugno riuniamo i ministri degli Esteri del G20. Il Sud è una piattaforma strategica nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dall'Interporto di Nola in occasione del webinar “Il sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese campane”. Ricordando la riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Matera, prevista il prossimo 29 giugno, il titolare della Farnesina ha citato il caso della Libia. "La Libia si sta stabilizzando, possiamo tornare a portare le nostre aziende là", ha detto. Le occasioni di sviluppo della Libia possono contribuire all'incremento della produzione in Italia, ha aggiunto, ricordando le visite avvenute a fine maggio del primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba, e di una delegazione imprenditoriale. Citando i dati precedenti dell'intescambio commerciale con la Libia prima della crisi, Di Maio ha spiegato che il Paese nordafricano "è un simbolo. C’è un Mediterraneo da rilanciare e questo ci consentirà di essere protagonisti". (Res)