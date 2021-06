Imprese: Di Maio a imprenditori Campania, Farnesina sostiene vostre Pmi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del webinar “Il sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese campane” in corso presso l’Interporto di Nola è “rafforzare il dialogo tra la Farnesina, gli enti preposti al sostegno all’internazionalizzazione e le forze produttive del territorio campano”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Nel 2020, la Campania si è confermata la principale regione del Mezzogiorno per export (11,5 miliardi), collocandosi all’ottavo posto nella graduatoria delle maggiori regioni esportatrici italiane”, ha spiegato il titolare della Farnesina. (Res)