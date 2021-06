Covid: 1.723 nuovi casi, tasso positività allo 0,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.723 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 1.901. Sono, invece, 52 le vittime contro le 69 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I guariti/dimessi sono 3.954.097, con un incremento di 4.500 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 162.409, 2.830 in meno rispetto sempre a ieri. Sono 212.966 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 217.610 di ieri. Il rapporto tamponi-positivi si attesta allo 0,8 per cento, in calo rispetto allo 0,9 per cento di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 574, 23 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri sono 3.655, 221 in meno nelle ultime 24 ore. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di casi sono la Sicilia (263), la Lombardia (255) e la Campania (187). In base, poi, all’ultimo report online del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sono 41.310.662 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 90,8 per cento di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, con la prima e la seconda dose, sono 13.872.344, pari al 25,57 per cento della popolazione over 12.(Rin)