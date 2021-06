Imprese: Di Maio, nuovi strumenti a imprenditori Sud per accesso a fondi export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, e in particolare del Mezzogiorno, è un obiettivo prioritario per questo Governo”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dall'Interporto di Nola in occasione del webinar “Il Sistema Italia per l’Internazionalizzazione delle imprese campane”. “Oggi il sud contribuisce all’export per il 10 per cento. Dipende dalla formazione e bisogna investire nella formazione, nelle tecnologie, perché il futuro è l’e-commerce, per intercettare i mercati cinese, americano ed europeo, e nella finanza agevolata”, ha affermato il titolare della Farnesina. Secondo il ministro Di Maio è necessario “costruire una nuova cultura di impresa all’estero nel sud”. Il ministro ha poi ricordato che “dei 230 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), 100 miliardi andranno al Sud se sapremo intercettarli e spenderli”. A tal proposito ha sottolineato che “la capacità di spesa nel triennio 2023-2026 sarà fondamentale”, dicendosi certo che “le regioni del Sud nel momento più di difficoltà sapranno reagire”. (segue) (Res)