Imprese: Di Maio, nuovi strumenti a imprenditori Sud per accesso a fondi export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, il Governo e la Farnesina hanno messo in campo degli strumenti per sostenere le aziende e rilanciare le esportazioni”, confluiti nel “Patto per l’Export”, che ha ridisegnato, d’intesa con tutte le istituzioni competenti e le rappresentanze industriali italiane, le finalità di sostegno pubblico al commercio con l’estero. A tal proposito, lo scorso settembre è stato lanciato il portale interattivo export.gov.it, a favore delle micro, piccole e medie imprese. Il portale rappresenta l’interfaccia di accesso unitario a tutti gli strumenti ed incentivi per l’export messi a disposizione da Maeci, Ice Agenzia, Simest, Sace, Sistema camerale ed ora anche dalle Regioni. Attraverso questo portale, si è creato un “nuovo mondo” perché il “67 per cento delle aziende non si era mai affacciato a questi strumenti”, ha spiegato Di Maio. Tra gli altri strumenti messi in campo dall’esecutivo vi sono il “Digital Temporary Export Manager,” perché “ci siamo resi conto che serviva formazione”, e il “Bonus export digitale”. Inoltre, è stata lanciata la campagna di comunicazione “Vivere all’italiana” e la promozione del made in Italy che riguarda circa 30 Paesi. “E’ il primo anno di esercizio e tutto deve crescere”, ha concluso Di Maio. (Res)