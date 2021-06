© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 55 anni è stato trovato questo pomeriggio agonizzante con ferite da taglio all’interno di un’auto in via Amantena, angolo via quinto Romano, nel quartiere milanese di Baggio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è morto. Sull’episodio indagano i carabinieri. (Rem)