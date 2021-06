Imprese: Di Maio, transizione ecologica deve andare di pari passo con quella delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica "deve essere sostenibile con la transizione delle aziende". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dall'Interporto di Nola in occasione del webinar “Il sistema Italia per l’internazionalizzazione delle imprese campane”. Nel quadro della presidenza italiana del G20, "a luglio si terrà a Napoli la prima ministeriale Energia e ambiente", a cui parteciperanno non solo i 20 Paesi membri, ma anche altri organismi. Il focus dell'evento sarà dedicato al "rilancio dell’economia dopo la pandemia attraverso nuove politiche sull’ambiente", ha concluso il titolare della Farnesina.(Res)