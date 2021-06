Milano 2021: De Corato, toni duri centrodestra non servono, bastano giravolte di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, non serve - come ha invece previsto il sindaco di Milano - che il centrodestra usi toni duri in campagna elettorale, gli “basta commentare le ‘giravolte’ di Sala negli anni: prima direttore generale con una giunta di centrodestra alla guida di Milano (con sindaco Letizia Moratti), poi sindaco di centrosinistra, adesso paladino verde. Da qui alle amministrative ci sono quattro mesi, ebbene quanti colori ci farà ancora vedere?”, si chiede De Corato in una nota, proseguendo: “Ce lo chiediamo noi, ma la sensazione è che se lo domandi anche la sinistra abituata a queste giravolte. Insomma, Sala si conferma più che un uomo per tutte le stagioni, un uomo per tutti i colori”. “Il suo fallimento alla guida di Milano è sotto gli occhi di tutti”, continua l’esponente di Fratelli d’Italia, che parla di un “flop sulla sicurezza che si riflette sulla tragica situazione delle periferie dove aggressioni, rapine e spaccio sono all'ordine del giorno” e torna ad attaccare le “piste ciclabili, inutili e pericolose, che hanno messo in difficoltà automobilisti e residenti senza nessun vantaggio per l'ambiente come invece annunciato. Lo stesso vale per la riattivazione di Area C, Area B e dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu, un modo per fare cassa mascherato da misura antismog”. (Com)