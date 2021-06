Imprese: Nicoletti (Maeci), export sia elemento di traino della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice direttore centrale per l’internazionalizzazione del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Stefano Nicoletti, intervenendo oggi dall'Interporto di Nola in occasione del webinar “Il Sistema Italia per l’Internazionalizzazione delle imprese campane”, ha dichiarato: "Vogliamo che l'export rappresenti l'elemento di traino della crescita". L'export "quest'anno ha ripreso a crescere in maniera decisiva. Non è solo un elemento trainante in questa fase, ma lo è stato fino al 2019", ha detto Nicoletti. Ricordando la crisi de 2008, il ministro Nicoletti ha evidenziato come l'export sia stato la componente più dinamica della crescita anche in quel periodo. (Res)