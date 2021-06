Regno Unito: premier Johnson predica cautela per decidere se terminare restrizioni Covid il 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il proprio governo dovrà "essere cauto" mentre deciderà se terminare le restrizioni anti Covid il 21 giugno, con decisione attesa per il 14 giugno. I casi di Covid 19 collegabili alla diffusione della variante Delta, nota come "indiana", sono infatti aumentati esponenzialmente negli ultimi giorni, e il primo ministro ha sottolineato come ogni allentamento delle restrizioni debba essere "irreversibile", evidenziando come allo stesso tempo i tassi di ospedalizzazione nel Paese stiano crescendo. Secondo i media britannici, il governo starebbe considerando un ritardo di quattro settimane nell'allentamento delle restrizioni. Diversi esperti nelle ultime settimane hanno auspicato un rallentamento nella tabella di marcia di riapertura dell'economia, e specialmente nel completo annullamento delle restrizioni anti Covid. In un'intervista rilasciata alla "Bbc" tuttavia il primo ministro non si è sbilanciato sul se il governo abbia già deciso se procedere o meno, affermando che la popolazione dovrà attendere lunedì per scoprirlo. "Quello che posso dire per certo", ha detto Johnson, "è che consideriamo i numeri, e continuiamo a farlo". (Rel)